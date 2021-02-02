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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإدارة الأمريكية تشعر بالقلق إزاء اعتقالات البسفور التركية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:00 ص
احتجاجات جامعة البسفور
احتجاجات جامعة البسفور
أمينة ذكى
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في أول تعليق لها على احتجاجات جامعة البسفور أو جامعة بوغازيتشي والاعتقالات التي تمت على إثرها، أعربت الحكومة الأمريكية عن القلق تجاه هذه الاحتجاجات والاعتقالات وذلك، وفق بيان أرسلته الإدارة لموقع "أحوال" تركية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لموقع (أحوال تركية) في بيان: إن حكومة الولايات المتحدة قلقة من تصريحات كبار المسؤولين الأتراك بشأن اعتقال أربعة طلاب بعد احتجاجات سلمية في جامعة بوغازيتشي باسطنبول.

كان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في بوغازيتشي يحتجون منذ أسابيع على تعيين رئيس الجامعة مليح بولو الذي عينه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بموجب مرسوم رئاسي في 1 يناير.

وقال البيان، وهو الأول من وزارة الخارجية بشأن الأحداث في جامعة بوغازيتشي، "نراقب التظاهرات السلمية للطلاب ضد تعيين رئيس جديد في جامعة بوغازيتشي وسنواصل متابعة الأمر.

ووفقًا للبرلماني عمر جرغيرلي أوغلو، الذي تحدث إلى موقع "أحوال تركية" أمام الجامعة، قال إن "البوابة الجنوبية لجامعة بوغازيتشي محاصرة من قبل الشرطة التركية، واحتجزت أكثر من 100 طالب" و"لا يُسمح للطلاب بمغادرة الحرم الجنوبي".

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الشرطة وهي تحمل قناصين على أسطح مبان في الحرم الجنوبي لبوغازيتشي.

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