إصابات كورونا فى الصين تسجل أدنى مستوى فى شهر

أظهرت البيانات الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن الصين سجلت أقل عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا منذشهر، مما يشير إلى تراجع أسوأ موجة انتشار في البلاد منذ مارس 2020 قبل عطلة رئيسية.وقالت اللجنة الوطنية للصحة، في بيان، إنها سجلت 30 إصابة في البر الرئيسي أمس الإثنين، نزولا من 42 إصابة في اليوم السابق وهو أقل عدد إصابات منذ تسجيل 24 إصابة في الثاني من يناير.ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي 89594 حالة بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.