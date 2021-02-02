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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:59 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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سجلت كوريا الجنوبية 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 78 ألفا و844 حالة.

وقال المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء- وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية سجل أقل من 400 إصابة لليوم الثالث على التوالي حيث وسعت السلطات الصحية قيودا صارمة ضد الفيروس وسط استمرار الارتفاع في الإصابات الجماعية.

وأضاف أنه من بين الحالات جديدة، كان هنالك 295 إصابة محلية و41 إصابة وافدة من الخارج، من بينها 17 إصابة وافدة من دول آسيوية باستثناء الصين و14 إصابة من الولايات المتحدة و7 إصابات من أوروبا و3 إصابات من أفريقيا.

وسجلت كوريا الجنوبية 10 وفيات إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1435 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، بلغ عدد مصابي كورونا الذين يعانون من أعراض خطيرة في كوريا الجنوبية 224 شخصا، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 68 ألفا و775 حالة بزيادة 466 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت السلطات الصحية إنها تدرس تخيفف إجراءات التباعد الاجتماعي قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تمتد من 11 إلى 13 فبراير، إذا تباطأت وتيرة انتشار الفيروس بشكل كبير.

ومددت كوريا الجنوبية الحظر المفروض على رحلات الركاب القادمة من بريطانيا حتى 11 فبراير، والذي كان ساريا منذ 23 ديسمبر، لمنع انتشار سلالة الفيروس المتحورة التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

وفرضت على جميع الوافدين الأجانب تقديم اختبار بي سي آر سلبي مؤرخ في غضون 72 ساعة من مغادرتهم إلى كوريا الجنوبية.

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