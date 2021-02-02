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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حقوقية نسوية: 2020 شهد مقتل امرأة كل يوم فى تركيا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:02 ص
احتجاجاتٍ نسوية
احتجاجاتٍ نسوية
أمينة ذكى
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قالت عدالات كايا، رئيس جمعية "روزا" النسوّية التركية، إن العنف في تركيا فاق كل التصورات، مطالبة الحكومة التركية بحماية النساء من العنف الأسري، حيث تُظهر آخر الإحصائيات مقتل واحدةٍ منهنّ كلّ يوم على أيدي الرجال، وذلك خلال عام 2020 الماضي.

واعتبرت كايا أن "العنف ضد التركيات بلغ أقصى الدرجات"، بعد مقتل 300 امرأة على الأقل خلال عام 2020 وتسجيل 171 حالة وفاة مشبوهة في غضون العام المنصرم أيضًا.

وتابعت كايا:"هناك ثلاثة أسباب رئيسية لقتل الإناث، أولها الوصاية الأسرية وعدم المساواة بين الجنسين وثانيها التشدد الديني وثالثها سياسة الحكومة التي تصنف النساء كمواطنات من الدرجة الثانية".

وأضافت، في تصريحات صحفية: "الحكومة على سبيل المثال، لا تصنف العنف ضد النساء وقتلهنّ كانتهاك لحقوق الإنسان، ولا تطبّق القوانين المحلية وكذلك الدولية التي تحمي المرأة، وهو أمر يعكس رغبة الدولة في الاستمرار بالعنف، خاصة وأنها تنحاز دائمًا إلى جانب الرجل ضد ضحيته".

وتابعت: "السبب الأبرز لاستمرار قتل النساء هو عدم محاسبة القتلة بالشكل المطلوب"، مشددة على أن القضاء التركي لا يجري تحقيقات جدّية في مثل هذه الحوادث.

وكشفت قائلة: "عدد الضحايا في العام 2020 مثير للقلق، وباعتقادي أن حوادث مقتل النساء سوف تتكرر مع استمرار تهرّب الحكومة من تطبيق وتفعيل اتفاقية اسطنبول التي تتمسّك بها الحركات النسوية في تركيا".

جدير بالذكر أن إسطنبول أعلنت عن نيتها، الانسحاب من "معاهدة إسطنبول" التي تعد واحدة من جملة اتفاقيات دولية قد تحمي التركيات من العنف، ما دفع عددًا كبيرًا من النساء الخروج إلى الشوارع وتنفيذ احتجاجات غاضبة.

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