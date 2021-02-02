«المونتيور»: مشروع «عين القاهرة» سيجعل مصر مركز سياحى عالمى

أشاد موقع «المونيتور» الأمريكي بمشروع عين القاهرة في حافظة القاهرة، حيث اعتبر أن المشروع سيجعل مصر واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم..وأضاف: «لقد وضع خالد عبد العال محافظ القاهرة حجر الأساس لعين القاهرة، وهي عجلة ضخمة على نهر النيل بحي الزمالك الراقي، حيث قال عبد العال في حفل افتتاح المشروع: ستكون عين القاهرة معلمًا ترفيهيًا وسياحيًا جديدًا ومعلمًا للقاهرة الحديثة».وأوضح المحافظ أن المشروع يتضمن إنشاء منطقة ترفيهية لتوفير تجربة ترفيهية فريدة من نوعها، بهدف جذب 2.5 مليون زائر إلى القاهرة سنويًا، مشيرًا إلى أن عين القاهرة هي جزء من رؤية مصر 2030، بهدف بث حياة جديدة في القاهرة وتحقيق التنمية الاقتصادية.وسيتم بناء العجلة التي يبلغ ارتفاعها 120 مترًا (394 قدمًا) على 20 ألف متر مربع (5 فدان) باستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه مصري (31.7 مليون دولار)، كما سيشمل المشروع مجموعة واسعة من الخدمات والمرافق مثل وحدات البيع بالتجزئة للعلامات التجارية العالمية، ووحدات الخدمة، ومنافذ المطاعم الفاخرة، وصالات الطعام وسطح القوارب، وقاعة المناسبات متعددة الأغراض.كما سيتم تقديم الخدمات الإضافية لضمان التدفق السلس لحركة المرور لتجنب الازدحام، بما في ذلك تاكسي نهر النيل، وحافلات كايرو آي المجانية، وموقف سيارات من مستويين يتسع لـ 500 مركبة.عند اكتمالها بحلول عام 2022، ستكون كايرو آي أكبر عجلة مراقبة في إفريقيا، وخامس أكبر عجلة في العالم بعد لندن ودبي ولاس فيجاس وسنغافورة، ومن المقرر أن يتكامل مشروع الاثارة السياحية الجديد مع ممشى أهل مصر، الذي كشفت عنه الحكومة في سبتمبر 2019، كجزء من خطط تطوير العاصمة المصرية.يهدف مشروع ممشى أهل مصر إلى تطوير كورنيش النيل بطول 4.7 كيلومتر (3 أميال)، بهدف استعادة الصورة الثقافية للمنطقة المطلة على نهر النيل، وإعطاء سكان القاهرة والسياح فرصة للاستمتاع بإطلالة النيل والمساحات الخضراء حول النهر.عند اكتماله، سيشمل الممشى خمسة مطاعم وخمسة مقاهي و56 متجرًا وثلاثة مواقف للسيارات يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 180 سيارة لكل منها، ومسرح بمساحة 275 مترًا مربعًا (3000 قدم مربع) يمكن أن يستوعب 772 شخصًا، من بين أمور أخرى الخدمات المقرر تطويرها لإطلاق المشروع.وقال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية لموقع «المونيتور»: إن المشروع الترفيهي سينعش صناعة السياحة التي عصف بها جائحة فيروس كورونا.وقال الشافعي لموقع «المونيتور»: «ستعطي عين القاهرة دفعة لصناعة السياحة في وقت تستعد فيه مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير في وقت لاحق من هذا العام»، مضيفًا: «سيعرض المتحف، بالقرب من أهرامات الجيزة، ما يقرب من 60 ألف قطعة أثرية، بما في ذلك 2000 قطعة أثرية سيتم عرضها لأول مرة، وهو مشروع تسعى الحكومة لاستخدامه لتعزيز التدفق السياحي إلى البلاد».وأوضح «الشافعي»، أن الحكومة تبنت عدة مبادرات لمساعدة قطاع السياحة على تحمل تداعيات فيروس كورونا، بما في ذلك توفير التمويل للشركات السياحية المتضررة وتأخير الضرائب، حيث قررت الحكومة يوم 21 يناير خفض أسعار الوقود لقطاع الطيران حتى نهاية العام في إطار إجراءات تعزيز حركة السفر والسياحة إلى البلاد.وأشار «الشافعي» إلى أن إطلاق كايرو آي في الزمالك يعد خطوة جيدة لأن هذه المنطقة الراقية مليئة بالفنادق من الدرجة الأولى، والتي ستساعد جميعها في تعزيز التدفقات السياحية في القاهرة وتساعد على إنعاش صناعة السياحة الحيوية.