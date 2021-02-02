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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود مؤشرات الأسهم اليابانية فى جلسة التعاملات الصباحية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:38 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
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صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 285.15 نقطة، أو1.02%، ليصل إلى 28376.20 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 17.56 نقطة، أو0.96%، ليصل إلى 1847.40 نقطة.

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