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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن توقّع عقدًا بـ232 مليون دولار لإنتاج فحوص سريعة لكورونا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:35 ص
فحوص سريعة لكورونا
فحوص سريعة لكورونا
وكالات
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أعلنت الولايات المتّحدة، أنّها وقّعت عقدًا بقيمة 232 مليون دولار مع شركة «إيلوم» الأسترالية لشراء فحوصات سريعة لـ«كوفيد-19» يمكن إجراؤها في المنزل وبدون وصفة طبيّة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء « فرانس برس»، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، إنّها وبالتنسيق مع وزارة الصحّة، منحت 231.8 مليون دولار لشركة إيلوم لزيادة إنتاجها المخصّص للولايات المتّحدة من اختبار« كوفيد-19» المنزلي.

وأوضح البيان، أنّ من شأن هذا العقد أن يسمح لإيلوم بزيادة قدرتها الإنتاجية المخصّصة للولايات المتّحدة إلى 640 ألف اختبار يوميًا بحلول ديسمبر، مشيرًا إلى أنّ الولايات المتّحدة ستحصل بموجب العقد على 8.5 مليون من هذه الفحوص.

وقال آندي سلافيت، مستشار البيت الأبيض لمكافحة «كوفيد-19»، للصحافيين، إنّ شركة إيلوم زادت إنتاجها وستقوم بتسليم مئة ألف فحص شهريًا إلى الولايات المتحدة بين فبراير ويوليو، وهو أمر جيّد ولكنه لا يكفي.

وأوضح أنّ زيادة الإنتاج ستؤدّي في النهاية إلى خفض سعر هذا الفحص الذي يكلّف حاليًا حوالي 30 دولارًا، وكان هذا الفحص المنزلي حصل في منتصف ديسمبر على موافقة وكالة الأغذية والأدوية الأمريكية.

وهذا الفحص الذي يُباع في الصيدليات بدون وصفة طبيّة يتيح لأي شخص أن يدخل مسحة أنفه في صندوق صغير يتّصل بهاتفه الذكي عبر تقنية البلوتوث ومن خلال تطبيق مخصّص لهذا الغرض، ليحصل على نتيجة الاختبار في غضون ربع ساعة، وتصل كفاءة هذا الفحص في كشف وجود الفيروس إلى 95%.

وعلى الرّغم من أنّ هذا الفحص هو على غرار بقية اختبارات المستضدّات، أقلّ دقّة من اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) في اكتشاف وجود الفيروس، فإنّ العديد من خبراء الصحة العامة يقودون منذ شهور حملات لاستخدام هذه الفحوصات على نطاق واسع.

ويقول المدافعون عن هذه الفحوص المنزلية إنّها تتيح للناس أن يفحصوا أنفسهم مرّات عدّة في الأسبوع، حسب حاجة كل منهم، وأن يحصلوا على نتيجة شبه فورية، مقابل يوم أو أكثر تستغرقها نتيجة فحوص «بي سي آر» المخبرية.

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