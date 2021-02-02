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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«سبيس إكس» تطلق أول مهمة لطاقم مدنى بالكامل إلى الفضاء العام الجارى

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:21 ص
سبيس إكس
سبيس إكس
وكالات
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أعلنت شركة الفضاء الأمريكية «سبيس أكس»، أنها سترسل أربعة أشخاص للدوران حول الأرض في أول مهمة فضائية لطاقم مدني بالكامل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "«فرانس برس» قالت الشركة- في بيان- إن تلك المهمة ستجعل حلم الأشخاص العاديين الذين يحلمون بالذهاب إلى الفضاء يتحول إلى حقيقة.

وسيدير المركبة الفضائية جاريد إيزاكمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «شيفت 4 بايمنتس»، وهي شركة خاصة لمعالجة المدفوعات.

وتبرع إيزاكمان بثلاثة مقاعد إضافية في المركبة لأفراد عاديين من المجتمع.

وقالت «سبيس إكس»، في بيان صحفي، إن الطاقم سيتلقى تدريبًا تجاريًا على مهام رواد الفضاء وتدريبًا على الاستعداد للطوارئ، بالإضافة إلى محاكاة جزئية وكاملة للمهمة.

وبعد انتهاء المهمة، ستعود المركبة الفضائية إلى الغلاف الجوي للأرض من أجل الهبوط قبالة سواحل فلوريدا. ومن المتوقع أن تتم المهمة في وقت لم يتم تحديده من عام 2021 وستستمر لعدة أيام.

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