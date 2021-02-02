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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك تسجل 564 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:11 ص
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
وكالات
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ذكرت وزارة الصحة في المكسيك أنها سجلت 564 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 159100.

وبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد فى المكسيك 1.86مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح امس الأثنين بتوقيت مكسيكو سيتى، وذلك وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد- 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 158 ألفا و536 شخصا، بينما تعافى 1.41 مليون شخص.

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