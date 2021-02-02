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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أوبن آرمز» ترسل سفينة لدعم قوارب المهاجرين بالبحر المتوسط

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:09 ص
سفينة لدعم قوارب
سفينة لدعم قوارب المهاجرين
وكالات
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ذكرت جماعة الإنقاذ الإسبانية "أوبن آرمز"، على موقع تويتر أنها أرسلت سفينة تحمل اسم "أسترال"
في مهمة مراقبة للبحر الأبيض المتوسط.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أضافت أن السفينة غادرت ميناء مدينة بادالونا في كاتالونيا لحماية قارب مهاجرين في رحلتهم الخطيرة من أفريقيا نحو أوروبا.

يشار إلى أن "أوبن أرمز" هي واحدة من عدد من جماعات الإنقاذ العاملة في البحر المتوسط.

وحاول المسؤولون في إيطاليا وقف مثل هذه العمليات، بحجة أن المهاجرين من المرجح أن يواصلون الإبحار من إفريقيا إذا اعتقدوا أن مثل هذه الجماعات ستنقذهم.

وذكرت أوبن آرمز أنها نقلت 265 مهاجرا على متن قوارب في مهمة خلال الكريسماس ومطلع العام.

وتم الإبلاغ بالفعل عن وفاة حوالي 100 شخص في وسط البحر المتوسط في 2021، أثناء محاولات العبور في قوارب صغيرة صالحة للإبحار بالكاد.

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