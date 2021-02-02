ظريف: بإمكان الاتحاد الأوروبى التوسط لحل النزاع مع واشنطن

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يضطلع بدور الوساطة في النزاع مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي.وأوضح ظريف في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) إن الممثل السامي للاتحاد للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، يمكن أن ينسق الإجراءات الضرورية للجانبين من أجل العودة للاتفاق النووي.وبسؤاله عما إذا كانت العودة إلى الاتفاق النووي ستتطلب أولا من إيران أو الولايات المتحدة تلبية الشروط، أجاب ظريف بأنه يمكن اتخاذ الخطوات اللازمة في وقت واحد أو بطريقة منسقة.وقال ظريف إن بوريل يمكن أن يتولى هذا الأمر، حيث أن كجزءا من دوره هو منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.وأثار احتمال أن تتخلى إيران عن الكمية المتزايدة بشكل كبير من اليورانيوم عالي التخصيب "في أقل من يوم واحد" إذا تراجعت الولايات المتحدة عن العقوبات المفروضة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وعادت إلى الاتفاق النووي الدولي لعام.2015وأشارت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى استعدادها للعودة إلى الاتفاق النووي، الذي ألغاه ترامب في عام 2018.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن واشنطن ستعود إلى الاتفاق إذا عادت طهران إلى الالتزام بالشروط المنصوص عليها فيه.ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة إلى اتخاذ الخطوة الأولى تجاه فض النزاع لأن واشنطن هي التي انسحبت من الاتفاق.