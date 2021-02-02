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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رواندا تحتج على حظر بريطانيا المسافرين من أراضيها

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:16 ص
رواندا
رواندا
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أعربت الحكومة الرواندية عن احتجاجها على القرار الذي اتخذته بريطانيا بفرض حظر على المسافرين من رواندا بدعوى التصدى لوباء كورونا، مشيرة إلى تطلعها في الحصول على إيضاحات من بريطانيا بشأن الدوافع الكامنة وراء هذا القرار والذي وصفته بالـ"تعسفي".

وكانت بريطانيا قد اتخذت قرارا بفرض حظر على الزائرين الذين أقاموا في رواندا أو مروا عبر أراضيها.

وقالت حكومة رواندا - في بيان نشر اليوم الثلاثاء - "إن جهود رواندا لمكافحة وباء كورونا كانت واضحة وتتسم بالعلانية والشفافية، حيث تضمنت إجراء فحوصات لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا وإجراء عمليات مراقبة ومتابعة واحتواء وعلاج للمصابين، وهى جهود مدعومة من أطراف ثالثة".

وتابع البيان "إن رواندا تعتبر واحدة من الدول القليلة التي تطلب إجراء اختبار (بي سى آر) من كافة الركاب المغادرين والعابرين، لاكتشاف المصابين بالفيروس".

ونبهت الحكومة الرواندية إلى عدم مشاركتها في إجراءات الحظر واسعة النطاق التي تم فرضها على المسافرين من بريطانيا خلال ديسمبر الماضي، بسبب اكتشاف فيروس كورونا متحور في أجزاء من بريطانيا.

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