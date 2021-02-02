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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائبة أمريكية تدعو بايدن لتجريم نظرية تفوق العرق الأبيض

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:11 ص
مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
وكالات
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وجهت عضو مجلس النواب الأمريكي جاكي شبيير دعوة إلى الرئيس جو بايدن لإصدار مرسوم يعتبر نظرية تفوق العرق الأبيض والتطرف بين الأخطار التي تهدد الأمن القومي الأمريكي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أعربت شبيير التي تترأس اللجنة الفرعية لشؤون الكوادر العسكرية في لجنة شؤون القوات المسلحة بمجلس النواب، عن قلقها إزاء عدم اتخاذ الحكومة ووزارة الدفاع إجراءات كافية لفحص الكوادر العسكرية للتأكد من عدم انتمائهم إلى تيارات متطرفة.

وقالت في رسالتها إلى بايدن إن "منصات مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم كثيرا من قبل الجماعات الإرهابية المحلية لتجنيد الأفراد والتخطيط للهجمات العنيفة... لكن الشبكات الاجتماعية لا تخضع للمراقبة أثناء انضمام هؤلاء إلى صفوف القوات المسلحة أو خلال عملية التأكد من خلفية الأفراد لمنحهم صلاحيات للاطلاع على المعلومات الأمنية".

ووجهت النائبة رسالتها أيضا إلى وزير الدفاع لويد أوستين ومديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينس.

وكان الرئيس جو بايدن قد كلف إدارته في وقت سابق من الشهر الجاري بإجراء فحص شامل لتقييم مخاطر الإرهاب المحلي.

وسيتولى هذه المهمة مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الداخلي.

وكانت وزارة الأمن الداخلي قد حذرت من خطر متزايد لوقوع أعمال عنف في البلاد في أعقاب هزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات واقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في واشنطن يوم 6 يناير.

وكان وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستين قد أعلن في وقت سابق أن تطهير صفوف الجيش الأمريكي من المتطرفين والعنصريين سيكون بين أولوياته.

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