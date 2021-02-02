لاتفيا.. دعوات لمقاطعة أكبر مشغل كابلات بسبب حجبها القنوات الروسية

دعا حزب "اتحاد الروس في لاتفيا" سكان البلاد إلى مقاطعة أكبر مشغل للكابلات "تيت"، الذي قرر وقف بث عدد من القنوات التلفزيونية الروسية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال رئيس حزب "اتحاد الروس في لاتفيا" ميروسلاف ميتروفانوف: "لا – لشركة "تيت"، نعم للإنترنيت! هذا هو شعارنا الجديد.. الحزب يدعو لمقاطعة شركة "تيت"، التي لا تحرم زبائنها تحت ذرائع زائفة فحسب، بل تحرم عملاءها من القنوات الرئيسية عالية الجودة باللغة الروسية، وتعرض بدلا من ذلك نفايات المعلومات".وأضاف: "نحن مقتنعون بأن هذا لم يحدث بسبب ارتباط القنوات بالعقوبات ضد روسيا وليس لوجود دعاية الدولة في محتوى هذا التلفزيون. إذا تم إلقاء اللوم على العقوبات والدعاية، سيتم إغلاق هذه القنوات الروسية في جميع أنحاء العالم، لكن هذا لا يحدث".وتابع: "تم إيقاف هذه القنوات فقط في لاتفيا كخطوة أخرى لتهميش السكان الناطقين بالروسية في البلاد".ووفقا له، فإن الجمهور الذي يتابع القنوات التلفزيونية الروسية لن يتوجه إلى وسائل إعلام بديلة في لاتفيا.وأعلنت شركة "تيت" المشغل للقنوات التلفزيونية في لاتفيا، أنها ستتوقف عن بث القنوات التلفزيونية الروسية، وبدلا من ذلك سيتم عرض قنوات أخرى على المشاهدين".