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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وكالة الأدوية الأوروبية تقيّم عقارا جديدا لكورونا استخدمه ترامب في العلاج

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:05 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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بدأت وكالة الأدوية الأوروبية تقييم عقار جديد لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

وأعلنت الوكالة أن لجنة المنتجات الطبية للاستخدام البشري تجري تقييما لعقار "ريجن-كوف2" (REGN-COV2) الذي يعتمد على مزيج من اثنين من الأجسام المضادة.

وأفادت تقارير بأن هذا العقار الذي طورته شركتا "ريجينيرون" الأمريكية و"هوفمان لاروش" السويسرية، تم استخدامه العام الماضي في علاج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأوضحت وكالة الأدوية الأوروبية أن تقييم فعالية عقار "ريجن-كوف2" يجري في إطار عملية المراجعة المنتظمة.

وتشير إحدى الدراسات إلى أن العقار يمكن أن يقلل من كمية تواجد الفيروس في الدم، بحسب الوكالة الأدوية الأوروبية.

جدير بالذكر أن هيئة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أجازت الاستخدام الطارئ لعقار "ريجن-كوف2".

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