رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل شابين فلسطينين وإصابة آخرين فى تبادل للنار مع الشرطة فى الجليل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:06 ص
الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية
وكالات
طباعة
قتل شابان فلسطينيان وأصيب آخران بجروح إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل الشرطة الإسرائيلية في مدينة طمرة بالجليل، بعد ساعات على مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" أكد شهود عيان من مدينة طمرة أن ملثمين اثنين أقدما على إطلاق النار باتجاه أحد المنازل في الحارة الفوقة، حيث تصادف وجود دورية شرطة بالمكان، الأمر الذي دفع عناصر الشرطة إلى الرد على إطلاق النار بشكل عشوائي في المكان مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين لا علاقة لهما بالجريمة.

وبحسب التفاصيل الواردة، فإن القتيلين هما أحد مطلقي النار وشخص آخر لا علاقة له، وكذلك بالنسبة للمصابين أيضا.

وأفاد مركز "الزهراوي" الطبي، بأن "4 أشخاص أصيبوا من جراء تعرضهم لإطلاق نار"، معلنا وفاة اثنين منهم متأثرين بجروحهما بينما وصفت حالة الآخرين بالخطيرة والمتوسطة.

وأكدت الشرطة أنها ردت على إطلاق النار أثناء محاولة أفرادها اعتقال مسلحين هاجموا بيتا في المنطقة، مما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة آخرين بجروح.

وأشارت في وقت سابق إلى أنها فتحت تحقيقا في مقتل شاب من مدينة الناصرة متأثرا بجروحه جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين.

موضوعات متعلقة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

فتح التحويلات المرورية على الطريق الدائرى وعودة الحركة

كواليس حصرية.. «مكى» نجم بدرجة مساعد مخرج فى «الاختيار 2»

النائب العام يأمر بإحالة «السفاح قذافي» للمحاكمة الجنائية

الصور

image description

الكنائس تستأنف صلوات القداسات وسط إجراءات احترازية

image description

برلماني: وقف قرار سحب عقود أصحاب محال الجملة بدمياط

image description

8 ملايين جنيه لشبكة صرف الدعايم بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

image description

بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

براتب يصل لـ3700 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة بأكتوبر

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بالأسماء.. نادى أسوان يتعاقد مع 14 لاعبًا خلال انتقالات يناير

اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تبدأ فترتها الجديدة

ضبط تردد قنوات beIN Sports لمشاهدة مباريات الأهلي في مونديال الأندية

الأمير هاري يحصل على تعويضات من «مايل أون صنداي» بسبب اتهامه بتجاهل الجيش

أيام زمان

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

لماذا رفض نجيب محفوظ الفنان حمدي أحمد في فيلم «القاهرة 30»؟

سجن في إحداها.. معارك الأديب الكبير يوسف إدريس

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

«السكك الحديدية» تتعاون مع الحاج الضوى فى فيديوهات جديدة

الأربعاء.. شيرين سامى تناقش «من ذاق عرف» بالنيل الثقافية

سمير الفيل: أشعر بالألفة والدفء عند الكتابة بخط اليد

«ظل مهترئ يعدو وحيدًا».. ديوان للشاعر محمد عبدالدايم عن دار كيميت