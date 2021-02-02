الأربعاء.. شيرين سامى تناقش «من ذاق عرف» بالنيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور، الكاتبة شيرين سامي، حول روايتها "من ذاق عرف"، وذلك في حلقة جديدة من برنامج كلمات والذي يذاع في تمام السادسة إلا الربع مساء الأربعاء المقبل على شاشة النيل الثقافية.رواية "من ذاق عرف"، هي الرواية الثالثة للكاتبة شيرين سامي، بعد رواية "قيد الفراشة" 2014، ورواية "حنة" 2016.وتدور الرواية حول رحلة فتاة للبحث عن والدها المختفي الروائي المعروف، وفي خلال رحلتها تسافر إلى عدة أماكن تتوقع أن تعثر على أبيها فيها، غير أنها تكتشف في أثناء رحلتها أنها خرجت للبحث عن ذاتها التائهة أيضًا، وليس عن أبيها فقط.وتكتشف "ليلى"، في الطريق للبحث عن أبيها، أنها تبحث عن نفسها أيضًا، تلك النفس الواهنة التي تركتها فريسة للحياة، وفريسة لزوج يستغل ضعفها، ويستغل محبتها لأطفالها في أن يكسرها دومًا، ويجعلها رهينة لحياة لا تعرف فيها طريق السعادة.شيرين سامي كاتبة مصرية من مواليد القاهرة، تخرجت في كلية الصيدلة جامعة القاهرة، ولها مجموعة قصصية بعنوان: "كتاب بنكهة مصر" 2012، صدرت روايتها الأولى في 2014، بعنوان:"قيد الفراشة"، كما صدرت روايتها الثانية في 2016، بعنوان: "حنة".