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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«السكك الحديدية» تتعاون مع الحاج الضوى فى فيديوهات جديدة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:41 ص
الحاج الضوي
الحاج الضوي
ايهاب مصطفى
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قام حمدي الغبري، أو كما هو مشهور باسم الحاج الضوي، بعمل فيديو يناقش فيه ظاهرة رمي الأطفال الحجارة على القطارات، وهو الأمر الذي يتسبب في بعض الأحيان في أمور كارثية منها إصابة المسافرين وكسور بزجاج القطارات وغيرها.

وبعد نشر الفيديو عرضته هيئة السكة الحديد على شاشات الصالات في محطات القطارات، وأيضًا تواصل رئيس الهيئة المهندس أشرف رسلان مع الحج الضوي، بشأن عمل فيديوهات جديدة للتنويه عن أمور أخرى وسلوكيات خاطئة تمارس من الأطفال ضد القطارات بغير وعي.

وعن هذا الأمر تواصلت "الدستور" مع الحاج الضوي الذي قال: "قمت بعمل فيديو عن ظاهرة قيام الأطفال برمي القطارات بالحجارة والذي يؤدي في بعض الأحيان لإصابة بعض الركاب وهي ظاهرة سلبية جدا وأدت لوفاة البعض".

وأضاف: "الفيديو حقق 3 ملايين مشاهدة على فيس بوك خلال ثلاثة أيام، كما حظى بـ 30 ألف تعليق، وبعد تواصل رئيس الهيئة معي قررنا عمل فيديوهات أخرى تتعلق بسلوك الأفراد من خلال مناقشتها، مثل المحافظة على نظافة القطارات والمحطات، وعدم تخطي المزلقانات وقت الإعلان عن مجيء القطارات، وكلها فيديوهات سوف أقوم بعملها في المستقبل القريب".
الحاج الضوي
الحاج الضوي

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