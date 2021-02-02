تموين الفيوم: ضبط 1300 كمامة بمصنع بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات

شنت الرقابة التموينية حملات مكبرة على الأسواق ببندر الفيوم، بتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله، وكيل وزارة تموين الفيوم، والمهندس عوض الرديني، رئيس الرقابة التموينية على الأسواق، والحملة برئاسة المهندس نادر فهمي، والمفتشين جورج عدلي، وأحمد صلاح ومحمد صلاح.وتم ضبط 1300 كمامة ومستلزمات خياطة بمصنع لتصنيع الكمامات بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات وتحرر محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.