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محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:25 ص
الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
وكالات
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أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات اليوم.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 229.29 نقطة، أو 0.8%، ليصل إلى 30211.91 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 59.62نقطة، أو 1.6%، ليصل إلى 3773.86 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 332.70 نقطة، أو 2.5%، ليصل إلى 13403.39 نقطة.

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