رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل شخصين بالرصاص فى السلفادور قبل أسبوعين من انطلاق الانتخابات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:25 ص
مقتل شخصين بالرصاص
مقتل شخصين بالرصاص
وكالات
طباعة
قتل شخصان بالرصاص في هجوم على أنصار حزب "جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني" المعارض في السلفادور، وذلك قبل أسبوعين من انطلاق الانتخابات البرلمانية والمحلية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" عقد المدعي العام للبلاد، راؤول ميلارا، اجتماعا طارئا مع ممثلي الأحزاب السياسية.

وكان قد صرح في وقت سابق قائلًا: "هذا أمر خطير، يجب ألا تتحول الحملة الانتخابية إلى حمام دم".

وبحسب حزب "جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني" اليساري، تم إطلاق النار على شاحنة صغيرة ملونة بألوان الحزب في وسط العاصمة سان سلفادور يوم الأحد.

وأفاد مكتب المدعي العام بأن شخصين قتلا وأصيب خمسة أشخاص. وتم إطلاق النار من سيارة.

وقال الرئيس نجيب أبو كيلة إنه تم اعتقال ثلاثة من المشتبه بهم، يخضع اثنان منهم للعلاج من جروح أعيرة نارية خطيرة

وخلال الفترة من عام 1980 إلى عام 1992، اندلعت حرب أهلية في السلفادور بين قوات أمن الدولة، وفرق الموت اليمينية والمتمردين اليساريين من جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني.

وقُتل نحو 75 ألف شخص واختفى ثمانية آلاف أخرين.

واليوم، لا تزال الدولة البالغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة واحدة من أخطر الدول في العالم. ومنذ أن تولى أبو كيلة منصبه في يونيو 2019، انخفض معدل القتل بشكل كبير.

ومن المقرر أن يصوت ناخبو السلفادور في 28 فبراير لاختيار أعضاء لجميع مقاعد البرلمان الـ 84 وكذلك رؤساء البلديات والحكومات المحلية في أنحاء البلاد.

موضوعات متعلقة

الإفراج عن حنين حسام تنفيذا لقرار إخلاء سبيلها

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

فتح التحويلات المرورية على الطريق الدائرى وعودة الحركة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

الصور

image description

الكنائس تستأنف صلوات القداسات وسط إجراءات احترازية

image description

برلماني: وقف قرار سحب عقود أصحاب محال الجملة بدمياط

image description

8 ملايين جنيه لشبكة صرف الدعايم بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

image description

بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

النائب العام يأمر بإحالة «السفاح قذافي» للمحاكمة الجنائية

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بالأسماء.. نادى أسوان يتعاقد مع 14 لاعبًا خلال انتقالات يناير

اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تبدأ فترتها الجديدة

ضبط تردد قنوات beIN Sports لمشاهدة مباريات الأهلي في مونديال الأندية

الأمير هاري يحصل على تعويضات من «مايل أون صنداي» بسبب اتهامه بتجاهل الجيش

أيام زمان

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

لماذا رفض نجيب محفوظ الفنان حمدي أحمد في فيلم «القاهرة 30»؟

سجن في إحداها.. معارك الأديب الكبير يوسف إدريس

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. شيرين سامى تناقش «من ذاق عرف» بالنيل الثقافية

«السكك الحديدية» تتعاون مع الحاج الضوى فى فيديوهات جديدة

سمير الفيل: أشعر بالألفة والدفء عند الكتابة بخط اليد

«ظل مهترئ يعدو وحيدًا».. ديوان للشاعر محمد عبدالدايم عن دار كيميت