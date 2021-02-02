خلال يوم واحد.. هزة أرضية رابعة تضرب ولاية أزمير التركية

ضربت هزة أرضية رابعة بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر سواحل منطقة قره بورون بولاية إزمير غربي تركيا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أوضحت إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" التركية أن "الهزة وقعت في بحر إيجة مساء"، مشيرة إلى أن "عمق الهزة بلغ 6.36 كيلو متر".وتعرضت المنطقة ذاتها في وقت سابق من الإثنين لهزتين بقوة 5.1 درجة، وثالثة بقوة 4.7 درجة، دون وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.