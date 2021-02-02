البرازيل: ارتفاع وفيات كورونا لأكثر من 225 ألفا
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:17 ص
وكالاتطباعة
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 24591 إصابة جديدة بكورونا و595 وفاة بالفيروس.
وسجلت البرازيل في المجمل 9 ملايين و229322 إصابة بكوفيد-19 و225099 حالة وفاة.
وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.
وسجلت البرازيل في المجمل 9 ملايين و229322 إصابة بكوفيد-19 و225099 حالة وفاة.
وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.