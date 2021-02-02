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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل: ارتفاع وفيات كورونا لأكثر من 225 ألفا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:17 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 24591 إصابة جديدة بكورونا و595 وفاة بالفيروس.

وسجلت البرازيل في المجمل 9 ملايين و229322 إصابة بكوفيد-19 و225099 حالة وفاة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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