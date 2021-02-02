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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى السوق المصرى اليوم الثلاثاء 2-2-2021

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:59 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار الذهب في السوق المصري وفقًا للتداولات الصباحية اليوم الثلاثاء 2-2-2021.

وعلى المستوى المحلي، شهدت أسعار الذهب اليوم فى مصر، فى بداية التعاملات الصباحية، ارتفاعًا كبيرًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية 812 جنيهًا مصريًا.

وعلى المستوى العالمي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا عالميًا اليوم الثلاثاء فى الوقت الذى صعدت فيه أسعار الفضة للجلسة الثالثة على التوالي، لتقفز بما يصل إلى 7.4% قرب ذروة ستة أشهر، وتقدمت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.8% إلى 1860.76 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الثلاثاء 2-2-2021

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات اليومية، 926 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 

فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، ليسجل نحو 812 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 694 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6488 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وجاء سعر أوقية الذهب عيار 24 بنحو 27750 جنيهًا، وتزن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 928 ألف جنيه اليوم، ويزن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1851 دولارًا.

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