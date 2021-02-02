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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل اتهام عروس لزوجها بتقديمها قربانا لمقبرة أثرية بالبحيرة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:51 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
البحيرة معوض هويدى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من القبض على "إبراهيم"، زوج راوية مختار بمركز رشيد، عقب اتهامها له بتخديرها خلال الأسبوع الأول من الزفاف وتقديمها قربانا لفتح مقبرة أثرية بإحدى المناطق الزراعية بمدينة دمنهور.

وتم عرض المتهم على النيابة العامة برشيد، حيث قررت حجزه على ذمة تحريات البحث الجنائي حول صحة الواقعة من عدمه.

وأكدت مصادر أمنية أن المتهم قام بطلاق زوجته منذ أكثر من عام، ولا صحة للمعلومات التي تداولت في وسائل الإعلام حول قيام الزوجة بالخلع، مشيرة إلى أن هناك خلافات بين المتهم وزوجته السابقة في الحصول على نفقة وتبديد المنقولات الزوجية.

وكانت زوجة المتهم السابقة أجرت مداخلة هاتفية بإحدى القنوات الفضائية المصرية خلال الساعات الماضية، أكدت فيها الزواج من المتهم خلال عام 2018، وأنها عقب الزفاف مباشرة، وتحديدًا في اليوم الثاني من الزواج شعرت ببطء في حركتها ووجود كدمات بجسدها وتعرضها للخطف من إحدى السيدات التي قامت برش مادة مجهولة على وجها أثناء سيرها مع والدة زوجها لشراء مستلزمات للمنزل، مما أفقدها الوعي جزئيًا حتى سمعت السيدة تتحدث مع زوجها قائلة: "يلا يا إبراهيم علشان نفتح المقبرة"، مشيرة إلى أنها لم تدرك بنفسها سوى فى المستشفى المركزي برشيد عقب اتصال أحد الأشخاص بعائلتها والعثور عليها غارقة في الدماء بطريق بنطاق دائرة قسم شرطة دمنهور.

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