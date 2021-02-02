بالأسماء.. نادى أسوان يتعاقد مع 14 لاعبًا خلال انتقالات يناير

أعلن نادى أسوان، إبرامه 14 صفقة جديدة خلال انتقالات يناير الشتوية، لتدعيم صفوف الفريق خلال منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.وقال أحمد سليمان، رئيس نادي أسوان، إن الصفقات التي أبرمها النادي خلال انتقالات يناير شملت ضم كل من السيد فريد من نادي سموحة، أحمد صبحي ظهير أيمن الجونة، محمد أسامة بيومي ظهير أيمن الزمالك، تجديد التعاقد مع الحسيني سمير ظهير أيسر - أسوان، إيمانويل إيجبتور وسط مدافع - غزل المحلة، عبدالعزيز موسى - وسط مدافع - المقاولون، محمد جمال تريكة، صانع ألعاب أف سي مصر، أشرف رمضان وسط مهاجم مصر المقاصة، أحمد الألفي - وسط مهاجم- الاتحاد، فادي طلعت وسط مهاجم الجونة، صلاح يحيى مهاجم بيراميدز، عمرو رضا مهاجم الشارقة الإماراتي، حمزة عبدالله مهاجم سيراميكا، تجديد التعاقد مع أحمد عبدالظاهر مهاجم أسوان.يذكر أن فريق أسوان يواجه غدًا فريق سيراميكا كيلوبترا، في إطار مباريات الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، ويحتل أسوان المركز 12 برصيد 9 نقاط.