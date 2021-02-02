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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إنجلترا تكثّف فحوص كورونا بعد اكتشاف 11 إصابة بالنسخة الجنوب أفريقية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:20 ص
كورونا في إنجلترا
كورونا في إنجلترا
وكالات
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أعلن مسؤولون صحيون بريطانيون، أنهم سيكثّفون فحوص كوفيد-19 في ثماني مناطق في أنحاء إنجلترا، حيث اكتُشفت نحو عشر إصابات بنسخة كورونا المتحوّرة الجنوب إفريقية خلال الأسبوع الفائت.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية ولم يكن من الممكن تتبّع أي تاريخ سفر دولي لدى الحالات التي تم اكتشافها من خلال التسلسل الجيني الذي أجري على عيّنات عشوائية من نتائج فحوص إيجابية لجهة الإصابة بكورونا، ما يثير القلق من أن تكون العدوى داخلية.

وسيتم إجراء فحوص متحرّكة عبر أخذ عيّنات من السكان في منازلهم في المنطقة التي تعدّ حوالى 80 ألف نسمة وتشمل أجزاء من لندن وجنوب شرق البلاد إضافة إلى ويست مدلاندز وشرق وشمال غرب إنجلترا.

وبخلاف ما جرت عليه العادة، سيتم كذلك أخذ عيّنات للفحص من أشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض إصابة.

وقال وزير الصحة مات هانكوك في مؤتمر صحافي في مقرّ رئاسة الحكومة: "إن كنتم من المقيمين في إحدى مناطق الرموز البريدية التي نرسل أرقامها في إطار تكثيف الفحوص، يتوجّب عليكم أن تلازموا بيوتكم وأن تخضعوا لفحص سواء ظهرت عليكم أعراض أم لا".

وأوضح أنّ هذا الأمر هو بمثابة "تذكير صارخ بأن معركة التصدي لهذا الفيروس لم تنته بعد"، وذلك بعد الإشارة إلى تراجع وتيرة الإصابات في أنحاء بريطانيا بعد مرور أسابيع على فرض إغلاق تام هو الثالث في البلاد.

والنسخة المتحوّرة السريعة الانتقال اكتشفت أول مرة في جنوب إفريقيا وباتت تنتشر بشكل متسارع حول العالم، واكتُشفت الأسبوع الماضي لأول مرة في الولايات المتحدة.

وسجّلت بريطانيا حتى الآن 105 إصابات بهذه النسخة منذ ظهرت أواخر العام الماضي.

وفرضت المملكة المتّحدة حظرًا على المسافرين من وإلى جنوب إفريقيا منذ أواخر ديسمبر وشدّدت تدابير الحجر الصحي وغيرها بالنسبة لجميع المسافرين القادمين إليها.

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