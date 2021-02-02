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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«البدين يموت».. تسريب صوتى جديد يدين طبيب مارادونا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:24 ص
مارادونا
مارادونا
وكالات
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كشفت وسائل الإعلام عن تسجيل صادم لطبيب الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا من ليلة وفاته يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة للنجم الراحل.

ونشرت صحيفة "Infobae" الأرجنتينية، مكالمة صوتية صادمة بين ليوبالدو لوكي طبيب الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، ومعالجته النفسية أوجوستينا كوساشيف وكيف تعاملا مع توقف قلبه.

وأثار تقرير صحيفة "Infobae"، مزيدا من الجدل بشأن وفاة دييجو مارادونا، مع تسريب مكالمة صوتية تحدث فيها ليوبولدو لوكي بطريقة غير لائقة قبل وفاة أسطورة نابولي الإيطالي بدقائق معدودة.

وقال لوكي، طبيب الأعصاب الخاص بمارادونا، والذي أجرى له جراحة في رأسه قبل وفاته، خلال محادثات له مع المعالجة النفسية أجوستينا كوساشيف للأسطورة الأرجنتينية وقتها "هذا الرجل البدين سيموت، يبدو أنه يعاني من سكتة قلبية، ليس لدي فكرة عما فعله، ولكني ذاهب لهناك".

وسبق أن تعرض لوكي للاتهام بالقتل غير العمد في قضية وفاة مارادونا، بعد جلسة استماع لبنتي الأسطورة الأرجنتينية، وقد أظهرت دالما مارادونا، نجلة دييجو، استياءً كبيرًا إزاء التسريب الأخير لطبيب والدها السابق.

وقالت دالما: "آمل أن تتحقق العدالة، لكننا نعرف أيضا أن الشخص الذي قدمك لوالدي وقام بتعيينك وكان يدفع لك هو ماتياس مورلا، أنا استمعت للمكالمة الآن بين لوكي والمعالجة النفسية، وتقيأت".

وتوفي مارادونا في 25 نوفمبر الماضي عن عمرٍ ناهز الـ60 عاما، بعد إصابته بسكتة قلبية، خلال وجوده بمنزله الشخصي الواقع بإحدى ضواحي العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وتم فتح تحقيق مع الفريق الطبي لمارادونا بتهمة الإهمال في علاجه والعناية به بعد خضوعه لجراحة دقيقة على مستوى المخ قبل وفاته بأسابيع.

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