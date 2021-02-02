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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ظل مهترئ يعدو وحيدًا».. ديوان للشاعر محمد عبدالدايم عن دار كيميت

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:38 ص
محمد عبدالدايم
محمد عبدالدايم
نضال ممدوح
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عن دار كيميت للنشر والتوزيع، يصدر ديوان شعري جديد بعنوان "ظل مهترئ يعدو وحيدًا"٬ للشاعر د. محمد عبد الدايم، والذي يقدم في ديوانه الجديد٬ تجربة شعرية مميزة في قصيدة النثر وتضم عشرين نصًا شعريًا يضمها الديوان.

ومحمد عبدالدايم تخرج من كلية الآداب جامعة المنصورة، باحث أكاديمي، متخصص في الشأن الإسرائيلي والدراسات العبرية واليهودية.

ويعمل مدرسًا للأدب العبري الحديث والمعاصر بقسم اللغات الشرقية كلية الآداب جامعة المنصورة، نال جائزة المركز الثاني في مسابقة موقع "نريد" لأفضل مقال صحفي عن الانتخابات البرلمانية في مصر 2013.

كما نال جائزة المركز الثالث في مسابقة "أخبار الأدب" في دورتها الثالثة 2017 فرع القصة القصيرة عن مجموعة "كراس تسعة أسطر".

وفاز أيضًا في مسابقة دار ضاد للترجمة والنشر والتوزيع للقصة القصيرة 2017 عن قصة قصيرة بعنوان "قهوة العصاري"، ونال شهادة التميز الخاصة عن مخطوط ديوان "ظل مهترئ يعدو وحيدًا" في مسابقة كيميت الأدبية 2020. صدر له ديوان شعري بعنوان "كتاب الليل والأمل" 2018 عن دار بدائل للنشر والتوزيع، وله قيد النشر: مجموعة قصص قصيرة جدا بعنوان "سلام بارد".

ومن إحدي قصائد ديوان "ظل مهترئ يعدو وحيدًا":
كلما كان يهم للخلود إلى الراحة
يخلع طاقمَ عقله برَوِيةٍ
ويغمسه في كوب ماءٍ مخلوط فيه مطهر
كيلا يفسد.
حتى استيقظ ذات يوم فوجد الكوب في غير محله..
قرر الكُمُونَ لكشفِ العابث
فأغمض عينًا ووارب الأخرى؛
حتى رأى حلمًا هرمًا ينهض من نومه وئيدًا
يضع الطاقم في فمه؛
ويبتسم لفتاة لعوبٍ
تتصنع الخجل..
بينما يحاول ألا يتكئ على عصاه
فينكشف ضعفُه.
وبعدما يفشل في التغزل
يخلع الطاقم ويرميه في مائِه،
وهذا النائم أدرك لمَ يقف أمام مرآته
فيرى هبوط مستوى كتفٍ عن الأخرى
كأنما يتوكأ عليها أحدهم
ويجوب بها عوالم مُهدمة تفوح من بين أثدائها
رائحة آمالٍ وليدة.

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