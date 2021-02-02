«ظل مهترئ يعدو وحيدًا».. ديوان للشاعر محمد عبدالدايم عن دار كيميت

عن دار كيميت للنشر والتوزيع، يصدر ديوان شعري جديد بعنوان "ظل مهترئ يعدو وحيدًا"٬ للشاعر د. محمد عبد الدايم، والذي يقدم في ديوانه الجديد٬ تجربة شعرية مميزة في قصيدة النثر وتضم عشرين نصًا شعريًا يضمها الديوان.ومحمد عبدالدايم تخرج من كلية الآداب جامعة المنصورة، باحث أكاديمي، متخصص في الشأن الإسرائيلي والدراسات العبرية واليهودية.ويعمل مدرسًا للأدب العبري الحديث والمعاصر بقسم اللغات الشرقية كلية الآداب جامعة المنصورة، نال جائزة المركز الثاني في مسابقة موقع "نريد" لأفضل مقال صحفي عن الانتخابات البرلمانية في مصر 2013.كما نال جائزة المركز الثالث في مسابقة "أخبار الأدب" في دورتها الثالثة 2017 فرع القصة القصيرة عن مجموعة "كراس تسعة أسطر".وفاز أيضًا في مسابقة دار ضاد للترجمة والنشر والتوزيع للقصة القصيرة 2017 عن قصة قصيرة بعنوان "قهوة العصاري"، ونال شهادة التميز الخاصة عن مخطوط ديوان "ظل مهترئ يعدو وحيدًا" في مسابقة كيميت الأدبية 2020. صدر له ديوان شعري بعنوان "كتاب الليل والأمل" 2018 عن دار بدائل للنشر والتوزيع، وله قيد النشر: مجموعة قصص قصيرة جدا بعنوان "سلام بارد".ومن إحدي قصائد ديوان "ظل مهترئ يعدو وحيدًا":كلما كان يهم للخلود إلى الراحةيخلع طاقمَ عقله برَوِيةٍويغمسه في كوب ماءٍ مخلوط فيه مطهركيلا يفسد.حتى استيقظ ذات يوم فوجد الكوب في غير محله..قرر الكُمُونَ لكشفِ العابثفأغمض عينًا ووارب الأخرى؛حتى رأى حلمًا هرمًا ينهض من نومه وئيدًايضع الطاقم في فمه؛ويبتسم لفتاة لعوبٍتتصنع الخجل..بينما يحاول ألا يتكئ على عصاهفينكشف ضعفُه.وبعدما يفشل في التغزليخلع الطاقم ويرميه في مائِه،وهذا النائم أدرك لمَ يقف أمام مرآتهفيرى هبوط مستوى كتفٍ عن الأخرىكأنما يتوكأ عليها أحدهمويجوب بها عوالم مُهدمة تفوح من بين أثدائهارائحة آمالٍ وليدة.