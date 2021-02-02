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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: نصف الأوكرانيين يؤيدون إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:08 ص
الأوكرانيين يؤيدون
الأوكرانيين يؤيدون إجراء انتخابات
وكالات
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أكد مركز المراقبة الاجتماعية في أوكرانيا في استطلاع رأي أجراه أن زهاء نصف الأوكرانيين يؤيدون بواقع 45.8% إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد.

ووفقا للاستطلاع الذي أجراه المركز، عارض حوالي 43% التصويت، فيما وجد 11.1% صعوبة في الإجابة.

وأكد أن "25.6% سيدعمون رئيس الدولة الحالي فلاديمير زيلينسكي، فيما أعرب 15.5% عن دعمهم لرئيس المجلس السياسي لمنصة المعارضة حزب (من أجل الحياة) فيكتور ميدفيدشوك، وقرر 15.2% منح أصواتهم للرئيس السابق زعيم حزب التضامن الأوروبي بيترو بوروشنكو، فيما سيصوت 11.5% لرئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو".

وبحسب المركز، فإنه "في حال أجريت انتخابات البرلمان الأوكراني الأحد المقبل، ستفوز 4 أحزاب في الانتخابات البرلمانية".

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