حسين الشيخ يبحث مع هادى عمرو الملف الفلسطينى وآخر التطورات السياسية

بحث عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، ومسؤول الملف الفلسطيني الإسرائيلي في وزارة الخارجية الأمريكية هادي عمرو، آخر التطورات السياسية في المنطقة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" ناقش الجانبان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والوضع السياسي وآخر التطورات في المنطقة وعددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.وقال الشيخ: "كان حديثا إيجابيا، وتم الاتفاق على استمرار التواصل".وأعرب الشيخ الجمعة الماضية، عن ترحيبه بـ"كلمة المندوب الأمريكي في مجلس الأمن والتي تضمنت رؤيا حل الدولتين وإدانة ورفض الاجراءات الأحادية الاستيطان والضم وهدم البيوت وفتح مكتب المنظمة في واشنطن وعودة الدعم المالي".واعتبر القيادي في حركة "فتح" الفلسطينية، أن "ذلك خطوة إيجابية يمكن أن يبنى عليها، وعودة للعلاقات إلى طبيعتها".