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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب.. تطعيم أكثر من 200 ألف شخص

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:34 ص
تطعيم ضد كورونا
تطعيم ضد كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، أنها لقحت 200 ألف و81 شخصا منذ بدء عملية التطعيم ضد الفيروس يوم الجمعة الماضي.

وبدأت المملكة في تلقيح من يعملون في الصفوف الأمامية من رجال الأمن والجيش والعاملين في المجال الطبي والتعليمي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في خطوة ترمي إلى تلقيح 80 في المئة من السكان على مراحل قد تستغرق ثلاثة أشهر.

كما أفادت الوزارة بأنها سجلت 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 466 الأحد، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 471438 منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

كما سجلت 12 وفاة جديدة نزولا من 16 الأحد ليصل مجموع الوفيات إلى 8287.

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