الشاعر التونسى سامي الذيبى بضيافة برنامج «إقرأ معانا».. غدًا

يحل الشاعر التونسي سامي الذيبي٬ في السادسة من مساء غد الأربعاء٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث «أونلاين» عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن يقرأ «الذيبي» نصين قصيرين بعنوان: «رتق النشاز٬ وبنت الجيران».وسامي الذيبي، باحث دكتوراة في العلوم القافيّة٬ يعمل بوزارة الثقافة التونسيّة، بالمركز الثقافي بحمام الشط، وهو عضو مؤسّس لنقابة كتّاب تونس، نشرت قصائده في العديد من الصّحف والمجلاّت التّونسية والعربيّة.صدرت له أعمال: كتاب شعري «من دروس في الفشل»٬ و«كأنّي أرمّمُ هذا الخلود» رواية شعرية٬ و«من نقد الاستشراق إلى نشأة علم الاستغراب» كتاب نقدي٬ وغيرها.ومن أشعاره نقرأ:لم أشأ أن ألمس شعرهابيدّي المتخشبتينخفتُ أن أجرح أحلامهاوهي تأخذ إغفاءة فوق نهر قلبيصنعتُ لها سريرًا صغيرًا من الشعر الجاهليّوربطتُ شريط ضفيرتها من أغاني أم كلثومعجنتُ لها من أشهر القصص العاطفيّة وسادةًو طرّزتها بالقُبلاتغرستُ بجانبها نخلةً من الصدّق كي تظللهاوزرعتُ في بساتين روحي جنّةً لهاوملأتها بالتفّاح والغلال..