الشاعر التونسى سامي الذيبى بضيافة برنامج «إقرأ معانا».. غدًا
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:29 ص
نضال ممدوحطباعة
يحل الشاعر التونسي سامي الذيبي٬ في السادسة من مساء غد الأربعاء٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث «أونلاين» عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن يقرأ «الذيبي» نصين قصيرين بعنوان: «رتق النشاز٬ وبنت الجيران».
وسامي الذيبي، باحث دكتوراة في العلوم القافيّة٬ يعمل بوزارة الثقافة التونسيّة، بالمركز الثقافي بحمام الشط، وهو عضو مؤسّس لنقابة كتّاب تونس، نشرت قصائده في العديد من الصّحف والمجلاّت التّونسية والعربيّة.
صدرت له أعمال: كتاب شعري «من دروس في الفشل»٬ و«كأنّي أرمّمُ هذا الخلود» رواية شعرية٬ و«من نقد الاستشراق إلى نشأة علم الاستغراب» كتاب نقدي٬ وغيرها.
ومن أشعاره نقرأ:
لم أشأ أن ألمس شعرها
بيدّي المتخشبتين
خفتُ أن أجرح أحلامها
وهي تأخذ إغفاءة فوق نهر قلبي
صنعتُ لها سريرًا صغيرًا من الشعر الجاهليّ
وربطتُ شريط ضفيرتها من أغاني أم كلثوم
عجنتُ لها من أشهر القصص العاطفيّة وسادةً
و طرّزتها بالقُبلات
غرستُ بجانبها نخلةً من الصدّق كي تظللها
وزرعتُ في بساتين روحي جنّةً لها
وملأتها بالتفّاح والغلال..
وسامي الذيبي، باحث دكتوراة في العلوم القافيّة٬ يعمل بوزارة الثقافة التونسيّة، بالمركز الثقافي بحمام الشط، وهو عضو مؤسّس لنقابة كتّاب تونس، نشرت قصائده في العديد من الصّحف والمجلاّت التّونسية والعربيّة.
صدرت له أعمال: كتاب شعري «من دروس في الفشل»٬ و«كأنّي أرمّمُ هذا الخلود» رواية شعرية٬ و«من نقد الاستشراق إلى نشأة علم الاستغراب» كتاب نقدي٬ وغيرها.
ومن أشعاره نقرأ:
لم أشأ أن ألمس شعرها
بيدّي المتخشبتين
خفتُ أن أجرح أحلامها
وهي تأخذ إغفاءة فوق نهر قلبي
صنعتُ لها سريرًا صغيرًا من الشعر الجاهليّ
وربطتُ شريط ضفيرتها من أغاني أم كلثوم
عجنتُ لها من أشهر القصص العاطفيّة وسادةً
و طرّزتها بالقُبلات
غرستُ بجانبها نخلةً من الصدّق كي تظللها
وزرعتُ في بساتين روحي جنّةً لها
وملأتها بالتفّاح والغلال..