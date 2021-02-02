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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

بريطانيا.. سيارة بـ3 عجلات تعرض للبيع فى مزاد علنى

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:28 ص
مزاد علنى
مزاد علنى
وكالات
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يعرض مزاد "سيلفرستون" البريطاني سيارة "ريلنت ريجل سوبرفان" الشهيرة التي تسير على 3 عجلات وتعود للعام 1972 واستخدمت في المسلسلات الكوميدية في بريطانيا للبيع في 5 مارس القادم.

وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" كانت السيارة ذات اللون الأصفر إحدى 6 سيارات استخدمت خلال 20 عاما في سلسلة من حلقات المسلسل الكوميدي الشهير "أونلي فوولز آند هورسز"، ولم يعط القائمون على المزاد سعرا تقديريا للسيارة، إلا أن نسخة مشابهة منها بيعت مقابل 37 ألف جنيه إسترليني.

وبحسب موقع "automotive"، فإن السرعة القصوى للسيارة تبلغ 55 ميلا في الساعة واستخدمت بشكل خفيف من مالكها الحالي لمدة ست سنوات.

واستعدادا للبيع، تمت معالجتها بإطارات جديدة وتم إصلاح الفرامل وفحص نظام الوقود.

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