صدور «أغانى الغروب» و«أمضى وحيدًا» بالفرنسية للشاعر عيسى الياسرى

عن دار لا رماتان الفرنسية للنشر٬ صدرت الترجمة الفرنسية لمجموعتين شعريتين٬ للشاعر العراقي عيسي حسن الياسري، المجموعة الأولي «أغاني الغروب»، وترجمتها الشاعرة التونسية منيه بوليلة، أما المجموعة الثانية بعنوان «أمضي وحيدًا » من ترجمة الشاعر المغربي المقيم في باريس محمد ميلود الغرافي٬ وتقديم الشاعر الفرنسي لويس بورتولوم.ولد «الياسري» عام 1942 في قرية من قرى جنوب العراق، تقع على مقربة من مدينة الكميت في محافظة ميسان٬ أكمل دراسته الابتدائية ما بين مدرسة القرية ومدرسة الكميت٬ وأكمل دراسته المتوسطة ودار المعلمين في مدينة العمارة، عمل في التعليم والإذاعة والصحافة الأدبية.صدرت له ست مجموعات شعرية في العراق ما بين 1973 – 1996، ومجموعتان شعريتان ما بين القاهرة وعمان٬ كما صدرت أعماله الشعرية عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت ما بين عامي 2017 –2021، كما حصل على جائزة الكلمة الحرة العالمية٬ التي منحها له مهرجان الشعر العالمي الذي أقيم في روتردام عاصمة الثقافة الهولندية عام 2002.ترجمت معظم مجموعاته الشعرية للغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والسويدية٬ كما ترجمت المستعربة الإسبانية الأديبة نويمي فيرو روايته «أيام قرية المحسنة» إلى الإسبانية٬ وصدرت عن دار فيربوم مدريد عام 2020، وترجمت له قصائد كثيرة إلى اللغات الصينية والهولندية والكتالانية والسريانية والكردية والألمانية، وغيرها من لغات العالم.غادر «الياسري» بلده العراق خريف عام 1998، حيث أقام في الأردن مدة عامين ونصف العام٬ ثم وصل كندا مطلع عام 2001، ومازال يقيم في مونتريال حتى الآن.يقول عنه الشاعر الفرنسي لويس: «إن مجموعة أمضي وحيدًا للشاعر عيسى حسن الياسري سفر غنائي نحو نهاية رجل يستعد لعبور "ظلمة" نافذته التي لا يلمسها القمر، إنها قصيدة طويلة تساعدنا على التفكير والتأمل في مسارنا الخاص والإمساك بمصائرنا، إن عيسى حسن الياسري يمنحنا هنا للقراءة وفي أبهى تجليه أجمل نشيد "للأوز العراقي" على الإطلاق».كما أن ّ مجلة الشعر الفرنسي الروح المتمردة التي تصدر عددًا واحدًا كل عام٬ احتفت بالشاعر «الياسري» في عددها رقم 26 الذي صدر في سبتمبر 2020، حيث خصصت له ملفًا غطى سبع صفحات منها، أعد الملف وأشرف عليه الشاعر الفرنسي لويس بورتولوم.