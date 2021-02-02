اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تبدأ فترتها الجديدة

بدأت اللجنة المكلفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي، عملها في اليوم الأول لفترة تمديد مهمتها التي تنتهي في 31 يوليو المقبل.وأكد أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المرحلة الجديدة من عمر اللجنة تعد صفحة جديدة مع الجميع تسعى خلالها اللجنة لمد يدها للجميع لإنجاز كل ما هو في صالح الكرة المصرية.وقال رئيس اللجنة المكلفة إن طبيعة الفترة السابقة من عمر اللجنة وقصر مدتها (40 يوما) فرض عليها أسلوب عمل اتسم بالسرعة، وهو ما سيختلف بكل تأكيد خلال الفترة المقبلة التي تشهد اتساعا زمنيا لم يكن متوافرا للجنة في مدتها الأولى.كما أكد أحمد مجاهد أن المنهج الذي ستستمر اللجنة في اتباعه هو المحافظة على الاتحاد المصري لكرة القدم وإعادته إلى طبيعته التي تتوافق مع تاريخه وعراقته على مستوى العالم، وذلك لحين تسليمه إلى مجلس إدارة منتخب بشفافية وطبقا للقواعد والمعايير المعمول بها.