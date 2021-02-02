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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عبدالرحمن الخضر: أحيانا أشعر بالحنين للكتابة بخط اليد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:18 ص
عبد الرحمن الخضر
عبد الرحمن الخضر
نضال ممدوح
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قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملف تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطا للناشر؛ هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانا الرسومات التي يضعها على الهوامش.. الآن لم يعد متاحا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.

الــ"الدستور" استطلعت آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب على هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولى بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل مازل هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره؟٬ وغيرها.

وفي هذا الصدد قال الكاتب اليمني عبدالرحمن الخضر: "بالنسبة لي فليس من مسودة بيضاء٬ أنا أبدأ في التنقيح منذ الكلمة الأولى٬ منذ السطر الأول٬ منذ الصفحة الأولى. وعليه فليست من مسودة لمّا أتدخل عليها أو أنقحها بعد كما يوحي سؤالك٬ ليست من مسودة صافية لأقوم بنشرها. وأظن أن هذا مايفعله كل الكتاب وإن بمستويات مختلفة.. المسودة دائما هي تلك التي نجري عليها تدخلاتنا والتنقيح الذي نجريه كتابيا على ما نكتبه في هذه الصفحة هو ما يسوغ لنا تسميتها بالمسودة".

وتابع: "كتبت كثيرا وكثيرا بالقلم بخط يدي. وإلى الآن وبعد أن تحولت إلى الكتابة بالضرب على مفاتيح لوحة الحاسوب فإنني أرغب في العودة على حين غرة لتلك الكتابة التي ابتدأنا بها٬ أشعر بحنين إليها٬ لكني لا أكتب غير خاطرة أو أكثر قليلا٬ لأنني قررت الاحتفاظ بكتاباتي المكتملة الموضوع التامة الشكل٬ وأعود فورا إلى الحاسوب لأدونها هناك٬ حاليا فأنا أكتب وسريعا جدا "باللمس" على لوحة مفاتيح الحاسوب ولأنها قابلة للطبع وللنشر إلكترونيا٬ ولعرضها سريعا ودائما ومتى شئت سخصيا أو على الآخرين٬ وهو ما لن تتيحه لي الكتابة بخط يدي٬ هذه الطريقة القديمة والتي لم تعد تتناسب مع ثورة المعلومات وتقنية الاتصالات الحية٬ ولن تتكيف أبدا مع تقنيات وسائل التواصل الاجتماعي٬ وربما ستجهد القارئ متى كان خط الكاتب رديئا وهو احتمال وارد جدا.عملية النشر هذه للكتابات المخطوطة تمثل حالة خاصة٬ ذات غرض محدد وليست للنشر بمفهومه المتعارف عليه".

وأضاف الخضر: "مقارنة المسودات بالنسخ المطبوعة -والمسودات هنا لا تعني خلوها من التنقيح من خلال عمليات (الشطب – التعديل – الإضافة)- هذه العمليات التي ستظهر في المسودة بلا شك٬ وهذه المقارنة مغرية بحق أن نعود إلى توالد الافكار لدى الكاتب وإعادة ترتيبها٬ إلى الصور الأولى وإعادة تشكيلها إلى اشتغال الكاتب المعنوي والشكلي على المترادفات٬ وحذف تلك وجلب هذه إلى عمليات التدمير التي ينفذها داخل النص ليميت حيوات كانت قائمة لكنها لا تروق له٬ وليست على استواء ولا تقضي غرضا٬ هذه المقارنة ستشدني إلى بناء حكايات موازية لتلك التي مر بها الكاتب، وإلى مقارتنها أيضا بتجربتي مع المسودات التي خضتها أنا أثناء الكتابة، وستكشف لي عن جوانب ولاشك مما أتوفر عليه مقارنة بالآخرين٬ إضافة إلى أنني سأكون انطباعا عن هذا الكاتب كان سينقصه الكثير إن لم أطلع على تجربته هذه".

واستكمل: "فعلا ومن جهتي وفي كتاباتي السابقة بخط يدي كنت أعود إلى مفردة أو جملة أو فقرة سبق وأزحتها؛ بل وحتى صفحة وحتى فصلا سبق وقررت استبعاده لأجدها هي الأفضل والأحوط بمشروعي الكتابي الذي أعمل عليه٬ وأحيانا يتم ذلك بعد أن أكون قد أجريت أكثر من تجربة في ربطها بعلاقات جديدة مع الأحداث أو المواضيع التي تلتها٬ وتثبت لي جدارتها الآن بأكثر من تلك الاستبدالات التي أجريتها سابقا".

واختتم: "مثل هذا أيضًا يمكن القيام به خلال التدوين الألكتروني٬ فأنت تستطيعين أن تحتفظي في جهاز الحاسوب بتلك المسودات ضمن المستندات وتحت أي عنوان ترغب به.. بمعنى أننا بالكتابة على مفاتيح لوحة الحاسوب وبتقنيات النسخ واللصق والحفظ نستطيع الإبقاء على تلك الفرص التي كانت توفرها لنا الكتابة بخط اليد٬ وهنا فإني أرى أن الحاسوب يوفرها لنا حاليا بشكل أفضل بكثير".

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