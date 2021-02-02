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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفارة مصر بواشنطن تعقد جلسة افتراضية مع مساعدى الكونجرس حول سد النهضة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:50 ص
السفارة المصرية
السفارة المصرية في واشنطن
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عقدت السفارة المصرية في واشنطن جلسة افتراضية موسعة لمساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من مجلسي النواب والشيوخ حول سد النهضة.

واستعرض السفير معتز زهران سفير مصر بواشنطن خلال افتتاحه للجلسة الموقف المصري من مفاوضات سد النهضة والتأثير السلبي له على الأمن المائي لكل من مصر والسودان.

وأوضح السفير جهود مصر الحثيثة للتوصل لاتفاق شامل حول ملء وتشغيل السد، منبها إلى التداعيات السلبية للسد على مصر في ظل افتقاد الجانب الإثيوبي للرغبة السياسية.

وأكد على أهمية التوصل لاتفاق ملزم قانونًا بين الأطراف المعنية وعدم اتخاذ أي طرف إجراءات أحادية.

وشدد السفير زهران على أن مصر ليست ضد حق إثيوبيا في التنمية شريطة الا تؤثر تطلعاتها التنموية على المصالح المصرية وأمنها المائي، مشيرا إلى أن الجلسة تهدف إلى تقديم شرح دقيق لأعضاء الكونجرس لموقف مصر من المفاوضات وتطوراتها.

وقدم أعضاء الفريق التفاوضي المصري خلال مداخلاتهم من القاهرة عرضًا متكاملًا عن سير المفاوضات والجهود التي بذلتها مصر للتوصل لاتفاق، وتناولوا بشكل تفصيلي على المستوى الفني التداعيات الوخيمة للسد على الأمن المائي وتغير المناخ والأوضاع البيئية.

شارك في الجلسة عدد كبير من مساعدي أعضاء الكونجرس بلجان الشئون الخارجية والخدمات العسكرية والاعتمادات من مجلسي النواب والشيوخ، فضلًا عن عدد من المتخصصين فى الشئون الأفريقية باللجنة الفرعية لأفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة تأتي في إطار سلسلة من الجلسات الافتراضية التي تنظمها السفارة لمساعدي أعضاء الكونجرس، مع بدء دورته الـ117، حول القضايا الاقليمية ذات الأولوية بالنسبة للأمن القومي المصري، فضلًا عن استعراض التطورات المشجعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر.

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