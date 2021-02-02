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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوجدانوف يبحث نتائج لجنة صياغة الدستور في سوريا مع جير بيدرسون

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:16 ص
ميخائيل بوجدانوف
ميخائيل بوجدانوف
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أجرى ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية الروسي اتصالا هاتفيا مع جير بيدرسون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا لبحث نتائج الجلسة الخامسة للجنة صياغة الدستور في سوريا.

وذكر بيان للخارجية الروسية نشرته سفارتها بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم أن كلا الجانبين أكدا على أهمية استمرار الحوار السوري الشامل بمساعدة الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية على أساس قرار مجلس الامن الدولي رقم 2254.

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