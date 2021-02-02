بوجدانوف يبحث نتائج لجنة صياغة الدستور في سوريا مع جير بيدرسون

أجرى ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية الروسي اتصالا هاتفيا مع جير بيدرسون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا لبحث نتائج الجلسة الخامسة للجنة صياغة الدستور في سوريا.وذكر بيان للخارجية الروسية نشرته سفارتها بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم أن كلا الجانبين أكدا على أهمية استمرار الحوار السوري الشامل بمساعدة الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية على أساس قرار مجلس الامن الدولي رقم 2254.