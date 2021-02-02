فرنسا تسجل 455 وفاة و4347 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 455 وفاة و4347 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة - في تقريرها اليومي حسبما نقلت قناة فرانس 24 اليوم - أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 76512، فيما إجمالي عدد الإصابات 3201461.وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت أن باريس يمكن أن تستخدم لقاح "Sputnik V" الروسي ضد كورونا حال الموافقة عليه من قبل المؤسسات الفرنسية والأوروبية للإشراف على الأدوية.