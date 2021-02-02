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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تسجل 455 وفاة و4347 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:14 ص
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 455 وفاة و4347 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة - في تقريرها اليومي حسبما نقلت قناة فرانس 24 اليوم - أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 76512، فيما إجمالي عدد الإصابات 3201461.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت أن باريس يمكن أن تستخدم لقاح "Sputnik V" الروسي ضد كورونا حال الموافقة عليه من قبل المؤسسات الفرنسية والأوروبية للإشراف على الأدوية.

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