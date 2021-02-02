«القلم أمضى من السيف».. ملحمة تاريخية اجتماعية

صدرت حديثا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ النسخة العربية للجزء الخامس من الرواية البوليسية التاريخية الشيقة "القلم أمضي من السيف" من تأليف جيفري أرشير.ومما جاء على الغلاف الخلفي للرواية: "يتابع جيفري أرشير سرد ملحمته التاريخية الاجتماعية، فيخبرنا عما سيحل بالسفينة باكينجهام في رحلتها الأولى، وهل ستنجو من التفجير؟ كما يطلعنا على مستقبل الشاب اللامع سيباستيان كليفتون ومدى نجاحه في عالم المصارف، وعلاقته بخطيبته سامانثا، وهل سيكتب لهذه العلاقة الاستمرار؟ كذلك سيخبرنا عن مستقبل جايلز بارينجتون الانتخابي ونتيجة مغامراته العاطفية على مستقبله السياسي والعائلي".كما يسلّط الضوء على دور هاري في الحملة الدولية لإطلاق سراح السجين الروسي باباكوف، والدور الذي سيؤديه بخصوص رواية العم جو المحظورة، كما يسرد وقائع الدعوى بين الليدي فيرجينيا والسيدة إيما والدور المحوري الذي سيؤديه الرائد فيشر فيها.