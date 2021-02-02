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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أحمد يمانى يترجم عن الإسبانية مختارات آنخل جيندا الشعرية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:07 ص
آنخل جيندا
آنخل جيندا
نضال ممدوح
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صدرت حديثًا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ مختارات شعرية لآنخل جيندا بعنوان "تحت الشجرة السرية للموت"، ترجمة عن الإسبانية أحمد يماني.

ويعتبر آنخل جيندا أحد أكثر الشعراء الذين أنتجهم الأدب الإسباني في العقود الأخيرة ضرورة وكشفا، وأحد أهم الشعراء الأحياء على الساحة الشعرية.

شخصيته مصاغة من التناقضات، تجاه الآخرين، يظهر بسيطًا وقريبًا ومباشرًا وشفافًا ومتحمسًا ومتكلمًا وعطوفًا وكريمًا ومتسامحًا ومحبًّا للمتع وداعمًا وفكاهيًّا.

بينما يبدو تجاه نفسه مركّبًا ومتوحدًا وقانعًا وحزينًا وبالغ التركيز وصارمًا ومثابرًا ومتطلبًا وناشدًا للكمال ومأساويًّا، خيّم موت والدته أثناء ولادته على حياته وشعره، شعره رصين وعميق في مضمونه وواضح وحكائي في شكله.

في سياق متصل وعن نفس الدار٬ صدرت مختارات شعرية لأجوستين بورّاس بعنوان "الغناء بصوت خفيص"، ترجمها عن الإسبانية أحمد يماني.

وبحسب المترجم: يكف أجوستين بورّاس بامتياز على الاستحضار والتفكير والتأمل والمعايشة والعاطفة كي يتعامل بتهكم غير مأساوي مع الموضوعات الكبرى للشرط الإنساني، بشكل فائق الوصف.

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