براتب يصل لـ3700 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة بأكتوبر

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات القطاع الخاص بمدينة 6 أكتوبر، وللشباب من 22 وحتى 35 سنة، وبراتب يصل إلى 3700 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مدخل بيانات من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة من سنة إلى 3 سنوات، وذلك براتب 3200 جنيه.كما تحتاج الشركة، مشغلي ماكينة، وذلك براتب 3500 جنيه، وعجان، براتب 3700 جنيه، وفران، براتب 3500 جنيه، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط صناعي، وأن يكون لديه خبرة من سنتين إلى 5 سنوات.كما تطلب الشركة، فرد أمن صناعي، وفرد أمن إداري، ومراقب كاميرات، وعمال، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط صناعي، وأن يكون لديه خبرة من سنتين إلى 10 سنوات، وذلك براتب 2200 جنيه.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01204800077، أو التوجه لمقر الشركة في 6 أكتوبر، المنطقة الصناعية الأولى، شارع 75.