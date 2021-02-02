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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

براتب يصل لـ3700 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة بأكتوبر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:12 ص
فرص عمل
فرص عمل
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات القطاع الخاص بمدينة 6 أكتوبر، وللشباب من 22 وحتى 35 سنة، وبراتب يصل إلى 3700 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مدخل بيانات من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة من سنة إلى 3 سنوات، وذلك براتب 3200 جنيه.

كما تحتاج الشركة، مشغلي ماكينة، وذلك براتب 3500 جنيه، وعجان، براتب 3700 جنيه، وفران، براتب 3500 جنيه، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط صناعي، وأن يكون لديه خبرة من سنتين إلى 5 سنوات.

كما تطلب الشركة، فرد أمن صناعي، وفرد أمن إداري، ومراقب كاميرات، وعمال، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط صناعي، وأن يكون لديه خبرة من سنتين إلى 10 سنوات، وذلك براتب 2200 جنيه.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01204800077، أو التوجه لمقر الشركة في 6 أكتوبر، المنطقة الصناعية الأولى، شارع 75.

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