كيف ساهم التسجيل الإلكترونى للقاح كورونا فى إتاحة الفرص للجميع؟

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء التطعيمات للأطباء في مستشفيات العزل ضد فيروس كورونا، مبينًا أنه جرى تسجيل مجموعات كبيرة من الأطباء للحصول على اللقاح عبر الموقع الإلكتروني للتسجيل.وأوضح أطباء لـ"الدستور" كيف ساهم التسجيل الإلكتروني للقاح كورونا في إتاحة الفرص للجميع.يقول محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل سابقا، إن التسجيل الإلكتروني ساهم في التسهيل للحصول على اللقاح وتقليل التكدس، ومتابعة الفحوصات الطبية بعد تطعيمهم، باعتبار أنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس.وأشار نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل سابقا إلى أن التسجيل الإلكتروني يشمل جميع بيانات الأطقم الطبية، والحالة الصحية لهم.فيما قال محمد شوشة، زمالة باطنة وكلى في مستشفى العبور بكفر الشيخ، إن الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل ساهم في التسهيل عليهم وتوفير الوقت والجهد، ومتابعة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح، كذلك إتاحة الفرص لجميع الأطقم الطبية.