خبراء: التباطؤ فى تقديم ترشيحات الحكومة السودانية يدفع إلى الطوارئ

حذر عدد من الخبراء السياسيين السوادنيين، اليوم، من تصرفات الحزب الشيوعي السوداني، بسبب مطالبته باستقالة حكومة الدكتور عبدالله حمدوك، معتبرين أن رغبته فى استبعاد المكون العسكري من مجلس السيادة بمثابة تحريض الجيش لإعلان حالة الطوارئ، وهو ما لا ترتضيه المؤسسة العسكرية التي وقفت بجانب الشعب في ثورته، إلا إذا رأت أن هناك إصرارًا على التلكؤ في إعلان الترشيحات للحكومة.ويرى عضو مركز استشراقات الغد للدراسات والتنمية الدكتور على يحى، أن السودان في حاجة للوحدة والتكاتف للنهوض وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.وقال الخبير في الدراسات الإستراتيجية، الدكتور محمد على تورشين، إن حديث البرهان في وقت سابق لقوى إعلان الحرية والتغيير وتوجيهاته بعدم تقديم ترشيحات ناقصة للحكومة حتى لا يتم إلقاء اللوم على مجلس السيادة، مثلما حدث في إعلان تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية، يؤكد ما كشفته المصادر الرسمية بعد اجتماع شركاء الحكومة بأن البرهان انتقد تلكؤ وتباطؤ الشركاء في تشكيل الحكومة، ولوح بالطوارئ، وقال إنه لا يملك خيارًا سوى الخروج إلى الشعب وإطلاعه بيانًا على الفشل فى التوافق على تشكيل الحكومة.وكان الحزب الشيوعي السوداني قد طالب بإسقاط الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، حال عدم التراجع عن توجهاتها، حيث اتهموه بالخضوع لمؤسسات التمويل الدولية، كما أعلن الحزب انسحابه من إعلان تحالف فردى الحرية والتغيير.