انطلاق برنامج «أهل مصر» بمشاركة 100 شاب بالوادى الجديد

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد انطلاق برنامج "أهل مصر" التابع للبرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية بمركز الداخلة، والذي يستمر على مدار 3 أيام بمشاركة 100 شاب وفتاة.وأكد بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، أن البرنامج يشمل محاضرات فى التنمية البشرية واسراتيجيات الأمن القومى للشباب المشاركين، من بينهم عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويهدف إلى تأهيل الكوادر الشبابية وصقل مهاراته والتوعية بالتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري وخلق جيل واعٍ بمشكلات مجتمعه.