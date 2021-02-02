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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محلل ليبى: «باشاغا» مرفوض شعبيًا كمرشح لرئاسة الحكومة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:39 ص
محمد الزبيدي
محمد الزبيدي
إسلام أبوالمجد
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قال المحلل السياسي الليبي، محمد الزبيدي، إن هناك لجنة مكونة من 3 أعضاء من ملتقى الحوار السياسي يمثلون أقاليم ثلاث بلاد، تقوم بفرز الأسماء المرشحة للحكومة لمراجعتها وتحديد من تنطبق عليه الشروط، قبل عرضها على أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جلسة رسمية تعقد في جنيف في أول فبراير.

وأضاف "االزبيدي"، أن هناك شخصيات سياسية ليبية أعلنت ترشحها لعضوية السلطة التنفيذية الجديدة، قبل انتهاء المهلة المحددة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لغلق باب الترشح الخميس الماضي، وهو الأمر الذي استنكره الليبيون بشدّة.

ونوه إلى أن معظم السياسيين الذين أعلنوا ترشحهم لعضوية السلطة التنفيذية الجديدة، هم سياسيون متواجدون على رأس عملهم، ولم يقدموا أي حلول لإنها الأزمة الليبية، أو لخدمة المواطن على حد قوله.

ولفت إلى أن فتحي باشاغا، شخصية مرفوضة وسط الشارع الليبي، لأنه يعتمد على الميليشيات، وذلك لكون هذه الميلشيات نفسها هى التى ترهب المواطنين في العاصمة الليبية طرابلس، لافتًا إلى أن من ضمن الشخصيات الذي يرفضها الشارع الليبي خالد المشري، التابع لجماعة الإخوان.

وشدد المحلل السياسي الليبي، على أن أي اتفاق ليبي يجب أن ينبع من الليبين أنفسهم لا أن تأتي لهم مقترحات على أوراق يجب تنفيذها دون نقاش في بنودها، كما تجب المساواة بين كل الكتل السياسية الليبية وعدم تفضيل كتل على حساب كتل فقط لأنها محسوبة على طرف الولايات المتحدة الأمريكية ولو كانت مرفوضة من قبل القاعدة الشعبية في ليبيا.

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