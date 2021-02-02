ناعومي كامبل تروج للأهرامات والسياحة في مصر

نشرت ناعومي كامبل، عارضة الأزياء العالمية، عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير ""، فيديو تظهر في خلفيته أهرامان الجيزة الثلاثة.و علقت عارضة الأزياء العالمية على الفيديو قائلة "القفز إلى مصر الجميلة"، ونقلت وزارة السياحة والآثار والصفحات التابعة للوزارة الفيديو على المنصات الخاصة بها، خاصة أن "كامبل" تعد من أبرز المشاهير عالميا والفيديو الخاص بها وسيلة دعائية وترويجية للسياحة المصرية، حيث يبلغ عدد متابعيها أكثر من 10 ملايين متابع.و ناعومي كامبل، عارضة أزياء بريطانية من أصل أفريقي، بدأت عملها في الثمانينات وسرعان ما ظهرت في عروض أزياء ميلان وباريس وعلى أغلفة مجلات الأزياء الدولية، كما عملت أيضا كممثلة في عدة أفلام ومسلسلات، وهى أول عاضة من أصل أفريقي تظهر على غلاف مجلة "فوغ" الشهيرة في عالم الموضة والأزياء.