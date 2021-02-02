سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 2-2-2021
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:47 ص
هبه محمدطباعة
ترتفع عمليات البحث مؤخرًا على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة من قبل المواطنين والمستثمرين، عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية، ولذلك يعرض لكم "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 2-2-2021، حيث يشهد سعر العملة الإماراتية حالة من التذبذب في الفترة الأخيرة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وشهد سعر العملات الأجنبية والبورصات العالمية والبورصات الخليجية هبوطًا غير متوقع بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وغير ذلك شهد سعر (الدولار - اليورو - الين) انخفاضًا بسبب أعمال العنف التي شهدتها الولايات المتحدة في الكونجرس الأمريكي عقب انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن.
1 - شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري استقرارًا ملحوظًا، حيث بلغ سعره حوالي ما يقرب من 4.26 جنيه للشراء أما البيع فبلغ سعره نحو 4.29 جنيه.
2 - بلغ سعر العملة الإماراتية اليوم في البنك الأهلي حوالي ما يقرب من 4.24 جنيه للشراء أما البيع فبلغ سعره نحو 4.29 جنيه.
3 - وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر، 4.24 جنيه للشراء أما البيع فبلغ سعره نحو 4.29 جنيه.
4 - وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في بنك الاستثمار العربي، 4.23 جنيه للشراء أما البيع فبلغ سعره نحو 4.29 جنيه.
5 - وشهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك عودة، 4.23 جنيه للشراء أما البيع فبلغ سعره نحو 4.28 جنيه.
6 - كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 4.25 جنيه للشراء أما البيع فبلغ سعره نحو 4.28 جنيه.
7 - وأخيرًا.. بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية، حوالي ما يقرب من 4.24 جنيه للشراء أما البيع فبلغ سعره نحو 4.29 جنيه.
وشهد سعر العملات الأجنبية والبورصات العالمية والبورصات الخليجية هبوطًا غير متوقع بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وغير ذلك شهد سعر (الدولار - اليورو - الين) انخفاضًا بسبب أعمال العنف التي شهدتها الولايات المتحدة في الكونجرس الأمريكي عقب انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 2-2-2021 في البنوك المصرية
1 - شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري استقرارًا ملحوظًا، حيث بلغ سعره حوالي ما يقرب من 4.26 جنيه للشراء أما البيع فبلغ سعره نحو 4.29 جنيه.
2 - بلغ سعر العملة الإماراتية اليوم في البنك الأهلي حوالي ما يقرب من 4.24 جنيه للشراء أما البيع فبلغ سعره نحو 4.29 جنيه.
3 - وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر، 4.24 جنيه للشراء أما البيع فبلغ سعره نحو 4.29 جنيه.
4 - وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في بنك الاستثمار العربي، 4.23 جنيه للشراء أما البيع فبلغ سعره نحو 4.29 جنيه.
5 - وشهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك عودة، 4.23 جنيه للشراء أما البيع فبلغ سعره نحو 4.28 جنيه.
6 - كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 4.25 جنيه للشراء أما البيع فبلغ سعره نحو 4.28 جنيه.
7 - وأخيرًا.. بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية، حوالي ما يقرب من 4.24 جنيه للشراء أما البيع فبلغ سعره نحو 4.29 جنيه.