السودان تطلع الاتحاد الأوروبي على سير مفاوضات سد النهضة

أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، السفير روبرت فان دن دوول، اليوم عن زيارة مرتقبة لمفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية، جوزيب بوريل، للسودان خلال الأيام المقبلة.جاء ذلك خلال لقاء وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس بمكتبه اليوم، بدوول ورئيس القسم السياسي بالبعثة دانيال وايس، ضمن لقاءاته بالسفراء الأجانب لشرح موقف السودان من سد النهضة الإثيوبي وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".وقدم وزير الري شرحا حول سير المفاوضات بين السودان وإثيوبيا ومصر، والمقترحات التي تقدم بها السودان لدفع المحادثات بإعطاء خبراء الاتحاد الافريقي دورًا أكبر.وأكد عباس، تمسك السودان بضرورة الاتفاق بشأن سد النهضة ليمكن من تبادل البيانات مع خزان الروصيرص لضمان التشغيل الآمن للخزان، وبالتالي سلامة نصف سكان السودان الذين يقطنون على ضفاف النيل الأزرق.كما تم بحث كيفية تحريك ملف المفاوضات للوصول الى حل سلمي مقبول للدول الثلاث.من ناحيته أعلن السفير روبرت فان دن دوول، دعم الاتحاد الأوروبي للانتقال الديموقراطي في السودان لتعزيز مستقبل السلام والديمقراطية.